Prema navodima policije, osumnjičeni su bez dozvola izgradili stambeni objekat površine 225 kvadratnih metara.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić danas su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, podnijeli krivičnu prijavu protiv Branka Kovačevića (51) iz Kotora i Davora Samardžića (44) iz Tivta zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i neophodne dokumentacije na području Grahovca, u opštini Nikšić. Prema navodima policije, osumnjičeni su bez dozvola izgradili stambeni objekat površine 225 kvadratnih metara.

„Aktivnosti su sprovedene u okviru pojačane borbe protiv ekološkog kriminala, sa posebnim fokusom na suzbijanje nelegalne gradnje i devastacije prostora. Kontrolu građevinskih objekata na Grahovcu službenici nikšićke policije realizovali su u saradnji sa građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom. Prema rezultatima istrage, B.K. je kao prethodni vlasnik parcele tokom 2024. godine, bez potrebnih dozvola i građevinske dokumentacije, izgradio temelje objekta i započeo radove, nakon čega je zemljište prodao D.S-u”, kazali su iz policije.

Iz Uprave policije navode da se sumnja da je D.S. po preuzimanju parcele nastavio radove i da je u periodu od 2024. do 2026. godine završio izgradnju objekta bez zakonom propisane dokumentacije.

„U toku je dalja policijsko-tužilačka istraga tokom koje će biti provjerena eventualna povezanost drugih osoba sa ovim slučajem, kao i porijeklo imovine povezane sa predmetnim aktivnostima”, kazali su iz policije.