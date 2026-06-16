Uprava pomorske sigurnosti je 14.juna sa ostrva Gospa od Škrpjela evakuisala ženu koja se povrijedila prilikom izlaska iz plovila i bezbjedno je predala hitnoj medicinskoj službi u luci Kotor.

Izvor: MONDO/Uprava pomorske sigurnosti

Poziv je primljen oko 7.44 časova.

“Građanin je obavijestio Upravu da je putnica, prilikom izlaska iz plovila kod Gospe od Škrpjela, pala u more i zadobila povredu noge. Zbog jačeg krvarenja rana je odmah podvezana, a povrijeđena je prebačena na ostrvo, odakle je zatražena hitna pomoć”, navodi Uprava.

Uprava je na lokaciju uputila plovilo SAR-5 i o slučaju obavijestila hitnu medicinsku službu u Kotoru, uz zahtjev da ekipa sačeka plovilo sa pacijentkinjom u luci.

“Posada SAR-5 preuzela je povrijeđenu ženu i člana porodice i uputila se ka Kotoru. Pacijentkinja je u luci Kotor predata hitnoj medicinskoj službi, čime je akcija okončana — od poziva do predaje ljekarima prošlo je nešto više od četrdeset minuta”, navodi se u saopštenju.

Uprava pomorske sigurnosti podsjeća da pri ukrcavanju i iskrcavanju s plovila treba biti posebno oprezan, jer se znatan broj povreda na moru dešava upravo tada.

“Svaku nesreću na moru, povredu ili nestanak osobe iz vidokruga treba bez odlaganja prijaviti na broj 129”, poručuju iz Uprave.