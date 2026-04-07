Kako se navodi, vozilom je u trenutku kontrole upravljao S. K. (32), državljanin Bosne i Hercegovine.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti granične policije 'Centar' - Stanice granične policije i Nikšić su, na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići - Deleuša, kontrolisali putničko motorno vozilo marke 'Audi', bosanskohercegovačkih registarskih oznaka", piše u saopštenju.

Kako se navodi, vozilom je u trenutku kontrole upravljao S. K. (32), državljanin Bosne i Hercegovine.

"Nizom detaljnih provjera službenici granične policije su zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica utvrdili da se ovo vozilo potražuje od strane austrijskih organa za sprovođenje zakona - NCB Interpola Austrija. Vozilo je oduzeto i predato policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić na dalje postupanje", zaključuje se u saopštenju.