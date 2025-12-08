Uprava policije saopštila je da će zbog incidenta ispred Vile Gorica uoči dodjele Trinaestojulske nagrade prekršajno odgovarati 35 osoba

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući mjere i radnje na potpunom rasvjetljavanju događaja od 8. jula, kada je ispred štićenog objekta – Vila Gorica u Podgorici prilikom održavanja svečanosti dodjele Trinaestojulske nagrade, održan neprijavljeni skup građana u organizaciji NVO Stega, došlo do narušavanja javnog reda i mira i aktivnog napada na policijske službenike od strane okupljenih, u zakonskom roku identifikovali i nadležnom sudu prekršajno procesuirali 35 osoba”, navodi se u saopštenju.

Naime, kako navode, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon uvida u cjelokupne spise predmeta izjasnio da se u radnjama identifikovanih ne stiču elementi bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te da policijski službenici cijene postojanje prekršajne odgovornosti identifikovanih učesnika događaja.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti ocijenili da se u radnjama pomenutih stiču elementi bića prekršaja zbog čega su Sudu za prekršaje u Podgorici podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv 35 osoba zbog sumnje da su počinili prekršaje iz člana 11 i 12 Zakona o javnom redu i miru (ometanje, omalovažavanje i nepostupanje po naređenju policijskih službenika)”, piše u saopštenju UP.

Među procesuiranim osobama se, kako je naglašeno nalazi i O.H. poslanik u Skupštini Crne Gore, A.P. članica Savjeta za građansku kontrolu rada policije, kao i jedna ženska osoba I.N. koja je gasila žar cigarete na zaštitnoj opremi policijskih službenika, a koji je događaj zabilježen na video snimku i objavljen na društvenim mrežama.

“Uprava policije će u skladu sa zakonom neselektivno i objektivno postupati i raditi na identifikaciji svakih osoba koje izvrše prekršaj ili krivično djelo bez obzira o kojim osobama i o kakvom se javnom okupljanju radi, te zaštititi javni red i mir i ustavni poredak Crne Gore”, kazali su iz UP.

Kako su dodali, policijski službenici će i dalje kontinuirano raditi na održavanju stabilnog javnog reda i mira, sprečavanju vršenja krivičnih djela i prekršaja, zaštiti sigurnosti i imovine svih građana Crne Gore i osiguranju vladavine prava te otkrivanju i procesuiranju osoba koje svojim postupanjem narušavaju javni red i mir, izazivaju ili podstiču na nasilje i nezakonito ponašanje.

“Takođe, Uprava policije će zvaničnim dopisom obavijestiti Savjet za građansku kontrolu rada policije o razlozima pokretanja prekršajnog postupka protiv članice Savjeta A.P. radi preduzimanja mjera i radnji iz nadležnosti Savjeta”, zaključuju u saopštenju.