Podgorička policija uhapsila je dva lica zbog sumnje da su počinila krivična djela iskorišćavanje djece za pornografiju i nedozvoljene polne radnje na štetu dvije maloljetnice.

,,Zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju, uhapšen je M.B. (29). On je, kako se sumnja, elektronskim putem učinio dostupnim fotografije pornografskog sadržaja na kojima se nalazi maloljetno lice, na način što je 10. maja, sa svog broja telefona, putem aplikacije Viber, drugom licu poslao fotografiju pornografskog sadržaja", javljeno je iz Uprave policije.

Kako zaključuju iz policije, uhapšen je i M.M. (67), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnice. Sumnja se da je prijavljeni u Njegoševom parku u Podgorici prišao oštećenoj, dodirivao je po tijelu, a potom je, kako se sumnja, poljubio u obraz, nakon čega je oštećena pobjegla.

