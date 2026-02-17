“On je, kako se sumnja, krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao fotografije pornografskog sadržaja na kojima se nalaze maloljetna lica”, navodi policija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je saopštila da je u Podgorici uhapsila M.M. (35) sa Kosova, koji se sumnjiči za krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Sa prikupljenim materijalnim dokazima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu M.M. uhapšen.