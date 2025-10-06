Cetinjanin (34) ubijen je juče u nastavku rata kriminalnih klanova, a njegova porodica dan nakon vijesti objavila umrlicu i oprostila se od njega

Izvor: Kurir/printscreen

Boban Sjekloća (34), visokopozicionirani član cetinjske ćelije škaljarskog klana koji je sinoć upucan u glavu dok se kretao automobilom u Crnoj Gori, biće sahranjen sjutra na Novom groblju na Cetinju, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je i porodica kada su se oprostili od njega objavivši umrlicu.

,,Tužnim srcem javljamo, da je dana 05.10.2025. u 34. godini života, tragično nastradao naš voljeni Boban Sjekloća. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju, dana 06.10. od 13 do 16 časova i dana 07.10. od 12 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju ", piše na umrlici ispod čega u potpisu stoji veliki broj imena članova njegove bliske porodice, na čelu sa suprugom i djecom.

Podsjetimo, Sjekloća je ubijen sinoć oko 18 časova nadomak plaže Trsteno u Crnoj Gori, nakon čega je njegovo tijelo pronađeno u automobilu marke “golf plus” sa prostrelnim ranama. Ubrzo je ustanovljeno da je riječ o surovoj likvidaciji, a istražitelji ovo ubistvo dovode u vezu sa nastavkom rata klanova koji je odnedavno počeo ponovo da bukti.

Ko je Boban Sjekloća?



Sjekloća je godinama bio u bekstvu, na potjernici je bio zbog krijumčarenja pola tone kokaina, kao i veze sa dvostrukim ubistvom.

,,Njegovo ime se dovodi u vezu i sa krijumčarenjem 509 kilograma kokaina preko broda “Budva”, kao i za pomaganje u ubistvima Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. Specijalno državno tužilaštvo za te likvidacije tereti desetočlanu kriminalnu grupu, koju su, prema njihovim tvrdnjama, formirali Vladan Radoman i Filip Ivanović" pisao je ranije Kurir.

Inače, istu ekipu terete i za planiranje ubistava Vasa Gazivode, oca pokojnog Andrije Gazivode, Miloša Jovanovića, Kića Paovića, Aleksandra Jabučanina. Prema navodima optužnice, Sjekloća je bio optužen za pomaganje.

Kako je Kurir ranije pisao, Gazivoda je 18. februara 2020. izrešetan ispred teretane na Cetinju. Navodno, bio u prijateljskim odnosima sa pripadnicima kavačkog klana, ali sa sigurnošću nije poznato da li je bio "kavčanin".

Ime Boban Sjekloća pominje se u javnosti i 12. februara 2021. kada je zajedno sa još dvojicom crnogorskih državljana Milanom Kršićem i Filipom Roganovićem uhapšen na Jahorini, navodno zbog planiranja likvidacije Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana, koji je tih dana trebao da dođe na planinu i pridruži se svojoj porodici.

Inače, ubijeni Sjekloća je prije samo nedelju dana uputio čitulju likvidiranom Andriji Ivanoviću, koji je takođe bio član iste kriminalne grupe.

Izvor: Kurir/printscreen

,,Ogriješiše se grešnici, nevinu dušu ti uzeše, a rane vječne ostaviše u našim srcima, da vječno bole i nikad ne prođu. Boban Sjekloća sa porodicom", napisao je on tada i nedelju dana kasnije izgubio život.