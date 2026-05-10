Preduzimaju se aktivnosti na rasvjetljavanju događaja

Službenici Sektora granične policije su obilaskom rejona Skadarskog jezera u cilju sprečavanja krijumčarenja u plovnom području, kao i suzbijanja svih nezakonitih aktivnosti, pronašli sedam većih pvc kesa u kojima se nalazio sušeni duvan u listovima, ukupne težine oko 136 kg, saopštila je policija.



O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio da se pronađeni duvan izuzme i dislocira, te da se nastavi sa preduzimanjem policijskih mjera i radnji u cilju otkrivanja porijekla oduzete biljne materije i rasvjetljavanja cjelokupnog događaja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.