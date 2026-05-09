Najnovije istraživanje javnog mnjenja koje je objavila Evropska komisija u okviru publikacije „Standard Eurobarometar 105“ potvrđuje značajan rast povjerenja građana Crne Gore u nacionalni pravosudni sistem, što predstavlja snažnu potvrdu da reformski procesi u oblasti vladavine prava daju vidljive i mjerljive rezultate, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

“Prema podacima iz ovog istraživanja, povjerenje građana u pravosudni sistem Crne Gore poraslo je za čak 29 procentnih poena u odnosu na prethodno istraživanje iz jeseni 2025. godine. Dok je ranije povjerenje u pravosuđe iznosilo oko 20 procenata, najnoviji rezultati pokazuju da danas gotovo polovina građana, odnosno 49 odsto, iskazuje povjerenje u sudski sistem Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, kako su kazali, zabilježen je i značajan pad nepovjerenja u pravosuđe, koje je smanjeno za čak 26 procentnih poena, prenosi CDM.

“Ovakav trend predstavlja jedno od najvećih poboljšanja percepcije pravosuđa među državama obuhvaćenim istraživanjem i ukazuje na suštinsku promjenu odnosa građana prema institucijama sudske vlasti”, poručuju.

Ukazuju da je posebno značajno što rezultati istraživanja dolaze u periodu intenzivnih aktivnosti koje Vrhovni sud Crne Gore sprovodi u cilju unapređenja efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti rada sudova, kao i jačanja pravne sigurnosti građana.

“U tom kontekstu, važan doprinos dao je Jedinstveni nacionalni program za rješavanje starih predmeta, koji je inicirao i izradio Vrhovni sud Crne Gore, sa ciljem sistemskog smanjenja broja neriješenih predmeta i ubrzanja sudskih postupaka. Program predstavlja jedan od ključnih mehanizama za unapređenje efikasnosti pravosuđa i potvrdu institucionalne spremnosti da se građanima obezbijedi pravovremena i djelotvorna sudska zaštita”, pojašnjavaju.

Rezultati Eurobarometra, prema njihovim riječima, potvrđuju da građani prepoznaju napore koji se ulažu u jačanje nezavisnosti, profesionalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa, kao i kontinuirane aktivnosti usmjerene na unapređenje vladavine prava i jačanje institucionalnog integriteta, piš CdM.

“U regionalnom kontekstu, Crna Gora ostvaruje rezultat povoljniji od većine država regiona, čime se pozicionira među zemljama sa najizraženijim rastom povjerenja u pravosudni sistem. Iako je nivo povjerenja i dalje ispod prosjeka Evropske unije, gdje povjerenje u pravosuđe iznosi 58 procenata, evidentan trend rasta predstavlja snažan podsticaj za nastavak reformi i dodatno unapređenje rada pravosudnih institucija”, tvrde oni.

Podsjećaju da je povjerenje građana u pravosuđe jedan od ključnih pokazatelja funkcionalnosti demokratskih institucija, pravne sigurnosti i uspješnosti reformi u oblasti vladavine prava.

“Zato rezultati ovog istraživanja predstavljaju važnu potvrdu da crnogorsko pravosuđe, predvođeno Vrhovnim sudom Crne Gore, kroz odgovoran, profesionalan i reformski pristup radu, postepeno jača institucionalni kredibilitet i povjerenje javnosti”, navode.

Kako su zaključili, Vrhovni sud Crne Gore ocjenjuje da činjenica da ovakvi rezultati dolaze upravo iz istraživanja Evropske komisije, Standard Eurobarometar, kao najrelevantnijeg i najkredibilnijeg istraživanja javnog mnjenja na evropskom nivou, predstavlja dodatnu potvrdu da reformski procesi u crnogorskom pravosuđu daju konkretne i međunarodno prepoznate rezultate, prenosi CdM.