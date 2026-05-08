Vrhovni sud potvrdio je presudu Apelacionog suda kojom su optuženi za ubistvo Slavoljuba Šćekića osuđeni na po 30 godina zatvora.

“Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu Apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna”, saopšteno je iz tog suda.

Podsjećaju da su, potvrđenom presudom optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić osuđeni na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih djela, prenosi CdM.

“Vrhovni sud je ocijenio da tokom postupka nijesu učinjene bitne povrede zakona i da je Apelacioni sud pravilno ocijenio izvedene dokaze, uključujući iskaze svjedoka, materijalne dokaze, vještačenja i druge dokaze sprovedene tokom postupka”, navodi se u saopštenju.

Sud je posebno naveo da su nižestepeni sudovi, Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud detaljno obrazložili na osnovu kojih dokaza su utvrdili činjenice vezane za podmetanje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela “Splendid” u Budvi tokom 2005. godine, kao i okolnosti ubistva inspektora Slavoljuba Šćekića.

“Vrhovni sud je ocijenio da je Apelacioni sud pravilno postupio nakon što je dio ranije izvedenih dokaza izdvojen kao pravno nevaljan, te da je u ponovljenom postupku odluka zasnovana na dokazima koji su pravno valjani”, dodaje se u saopštenju.

Sud je zaključio i da je Apelacioni sud bio nadležan da nakon ranijih ukidanja presude sam sprovede pretres i donese odluku, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Vrhovni sud je ocijenio da je na taj način obezbijeđeno pravo optuženih na dvostepenost postupka i pravično suđenje, piše CdM.

“Optuženima tokom postupka nije povrijeđeno pravo na odbranu i da su im bili obezbijeđeni standardi pravičnog suđenja garantovani Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući i pravo odbrane da postavlja pitanja svjedocima, pa i zaštićenom svjedoku, zbog čega su navodi odbrane u tom dijelu odbijeni kao neosnovani”, zaključuje se u saopštenju Vrhovnog suda.