Osumnjičenom Omaru Baliću određena zabrana prilaska Predragu Milićeviću na manje od 100 metara

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovni sud u Bijelom Polju odredio je mjeru nadzora Omar Balić (22) iz Bijelog Polja, zbog fizičkog napada na medicinskog tehničara Predrag Milićević u Opšta bolnica Bijelo Polje.

Mjera se, kako su saznale „Vijesti“, sastoji u zabrani prilaska i sastajanja sa oštećenim Milićevićem, kojem osumnjičeni ne smije prići na udaljenosti manjoj od 100 metara.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 28. aprila ispred bolnice, kada je Balić najprije uputio uvrede i prijetnje, a zatim fizički nasrnuo na Milićevića i udario ga pesnicom u predjelu glave, tačnije nosa.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva ranije je saopšteno da je osumnjičeni prišao tehničaru ispred Internog odjeljenja, vrijeđao ga i prijetio mu, nakon čega je uslijedio napad, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama, cijeli događaj počeo je nakon što je medicinsko osoblje, u skladu sa pravilima, spriječilo ulazak dvije osobe u bolnicu radi posjete starijoj pacijentkinji koja je kasnije preminula.

Kako se navodi, nakon vijesti o smrti pacijentkinje, došlo je do verbalnih provokacija, a potom i do fizičkog sukoba u kojem je Milićević pokušao da se povuče ka odjeljenju.

„U pokušaju da izbjegnem sukob krenuo sam da se povlačim prema vratima Internog… Pokušao sam da objasnim da samo poštujemo pravila službe“, naveo je Milićević, dodajući da je u tom trenutku udaren u nos, prenose Vijesti.

Balić je nakon tužilačkog zadržavanja pušten da se brani sa slobode, uz izrečenu mjeru nadzora. Iz menadžmenta bolnice apelovali su na zaštitu zdravstvenih radnika i bezbjednost medicinskog osoblja.