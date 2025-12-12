Alija Balijagić osuđen je na 14 i po godina zatvora u Osnovnom sudu u Bijelom Polju zbog djela počinjenih u Srbiji.

Izvor: Kurir, Printscreen, Facebook

Balijagić je u Osnovnom sudu u Bijelom Polju odgovarao zbog izvršenja krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Cme Gore, teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 4 u vezi st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prema optužnici, on je ta krivična djela izvršio u periodu dok se skrivao nakon što je u selu Sokolac kod Bijelog Polja, 25. oktobra prošle godine, ubio Jovana i Milenku Madžgalj, za šta je u bjelopoljskom Višem sudu osuđen na 40 godina zatvora.

Balijagiću je, optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva, na teret stavljeno da je neutvrđenog dana, nakon 25. oktobra 2024. pa do 20. novembra iste godine, na teritoriji Srbije, opštine Prijepolje i Priboj, neovlašćeno, bez odgovarajuće isprave o oružju, nosio pušku marke "crvena zastava", tzv. petometku, koju je nelegalno pribavio.

Pored toga, optužen je i da je 20. novembra prošle godine, u jednom selu na području Srbije, uz kuće u vlasništvu B.B. i D.B. otuđio oružje.