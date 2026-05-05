Hercegnovska policija uhapsila je D. V. (40), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, dok se za državljaninom Slovenije, A. C. (48) traga zbog sumnje za isto krivično djelo.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

To je saopšteno danas iz Uprave policije (UP).

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su navedeno krivično djelo i identifikovali A. C. i D. V. kao osumnjičene, koji su, kako se sumnja, 26. februara 2026. godine, oko 00.30 časova, zajedno vozilom iz Hrvatske ušli u Crnu Goru, a potom oko 01.40 časova, u mjestu Igalo, opština Herceg Novi, na parking prostoru jedne stambene zgrade, upotrebom zapaljive materije i podesnog sredstva izazvali požar na putničkom motornom vozilu u vlasništvu državljanke Srbije sa privremenim boravkom u Herceg Novom, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore", ističe se u saopštenju Uprave policije.

Kako dodaju iz UP, policajci su juče, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu Vraćenovići, kontrolisali D. V., koji je potom doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi radi daljeg postupanja.

"Nakon prikupljenih obavještenja, imenovani je lišen slobode i u zakonskom roku sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na lociranju osumnjičenog A. C. državljanina Republike Slovenije", zaključuje se u saopštenju UP.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su navedeno krivično djelo i identifikovali A. C. i D. V. kao osumnjičene, koji su, kako se sumnja, 26. februara 2026. godine, oko 00.30 časova, zajedno vozilom iz Hrvatske ušli u Crnu Goru, a potom oko 01.40 časova, u mjestu Igalo, opština Herceg Novi, na parking prostoru jedne stambene zgrade, upotrebom zapaljive materije i podesnog sredstva izazvali požar na putničkom motornom vozilu u vlasništvu državljanke Srbije sa privremenim boravkom u Herceg Novom, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore", ističe se u saopštenju UP.

Kako dodaju iz UP, policajci su juče, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu Vraćenovići, kontrolisali D. V., koji je potom doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi radi daljeg postupanja.

"Nakon prikupljenih obavještenja, imenovani je lišen slobode i u zakonskom roku sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na lociranju osumnjičenog A. C. državljanina Republike Slovenije", zaključuje se u saopštenju UP.