Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor državljaninu Bosne i Hercegovine Edinu Čaluku za još dva mjeseca, zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Okrivljenom za šverc 131 kilogram marihuane produžen je pritvor do 5. februara 2026. godine.

Čaluku je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

"Okrivljeni E. Č. je, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisa predmeta, osnovano sumnjiv da je 5. septembra iz Republike Albanije u Crnu Goru, preko Graničnog prelaza Božaj, neovlašćeno radi prodaje unio 131 kilogram marihuane, raspoređene u 114 plastičnih pakovanja. Opojna droga bila je sakrivena u specijalnom prostoru, takozvanom 'bunkeru', u teretnom motornom vozilu Renault Iveco. Ona je otkrivena na carini prilikom skeniranja i fizičkog pregleda vozila na carinskom terminalu u Podgorici", saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Dodaje se da je Vrhovni sud, odlučujući o produženju pritvora, uzeo u obzir da je E. Č. državljanin Federacije Bosne i Hercegovine, da često putuje u inostranstvo i bavi se međunarodnim transportom, kao i da ima razvijene kontakte u inostranstvu, što bi mu moglo olakšati eventualno skrivanje.

"Okrivljenom E. Č. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 07. septembra, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 03. oktobra ove godine. Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 05. februara 2026. godine", prenose Vijesti.