Laković i Mučalica, osumnjičeni da su Milošu Medenici pomogli da pobjegne, pušteni su da se brane sa slobode.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije (UP) saopštila je danas da su Saša Laković i Nemanja Mučalica osumnjičeni da su omogućili Milošu Medenici da pobjegne nakon što je Medenci određen pritvor.

"U cilju objektivnog, tačnog i preciznog informisanja javnosti, a povodom plasiranja dezinformacija, uzbunjivanja javnosti i tendenciozno iznesenih stavova od strane pojedinaca u slučaju procesuiranja osumnjičenih S.L. i N.M. kojima se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode iz člana 394 Krivičnog zakonika, Uprava policije još jednom pojašnjava te dodatno ukazuje na činjenični i pravni osnov na kojem se zasniva osnovana sumnja da su imenovani izvršili navedeno krivično djelo", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da u vezi sa tim, precizirana pravna kvalifikacija obuhvata tačno vrijeme i način izvršenja krivičnog djela, iz kojih proizilaze činjenice da je 28. januara 2026. godine počev od 16 časova, rješenjem nadležnog Višeg suda, Milošu Medenici, koji je prethodno prvostepenom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva mjeseca, određen pritvor.

"Od momenta donošenja rješenja o određivanju pritvora, radnja izvršenja krivičnog djela počinje tek od 16.00 časova dana 28.01.2026. godine, kada nastupa obaveza obezbjeđenja prisustva ovog lica u krivičnom postupku, te se svaka radnja usmjerena na njegovo skrivanje, transport ili izmještanje, a kojom postaje nedostupan organima za sprovođenje zakona, cijeni kao radnja izvršenja krivičnog djela omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode. Od navedenog trenutka, kako se sumnja, osumnjičena lica S.L. i N.M. su omogućila bjekstvo licu Milošu Medenici kojem je sud rješenjem odredio pritivor, čime je postao nedostupan organima za sprovođenje zakona", kazali su iz UP.

Iz te institucije ukazuju "da su navodi kojima se pokušava napraviti zamjena teza u vezi sa odgovornošću za period od 27. januara 2026. godine, kada je Miloš Medenica u večernjim časovima napustio mjesto stanovanja i prekršio mjeru nadzora, do 28. januara do 16.00 časova – pravno neosnovani".

"Naime, kršenje mjere nadzora u tom periodu ne predstavlja krivično djelo, niti prekršaj, što potvrđuje i dosadašnja praksa, imajući u vidu da je evidentiran značajan broj slučajeva kršenja mjera nadzora bez krivičnopravnih posljedica", rekli su iz UP.

Navode da su u komunikaciji sa Ministarstvom pravde, inicirali izmjene Krivičnog zakonika u pravcu normiranja kršenja mjera nadzora kao samostalnog krivičnog djela, te da je radna verzija već upućena na dalje usaglašavanje Evropskoj komisiji.

"Posebno ukazujemo da krivično djelo omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode iz člana 394 Krivičnog zakonika ne podrazumijeva da lice kojem se pomaže mora u tom trenutku vršiti novo krivično djelo, već da mu je odlukom suda ograničena sloboda kretanja, odnosno da mu je određen pritvor. Dakle, pravno je neosnovano i netačno tumačenje da eventualna odgovornost drugih lica zavisi od toga da li je Miloš Medenica u tom trenutku izvršio novo krivično djelo, već isključivo od činjenice da mu je određen pritvor koji je izbjegao, uz pomoć osumnjičenih S.L. i N.M. ili eventualno trećih lica. Uprava policije apeluje na sve aktere u javnom prostoru da se uzdrže od širenja neprovjerenih i pravno neutemeljenih informacija koje mogu dovesti javnost u zabludu", kazali su iz UP.

