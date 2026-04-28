Milićevića je oko 15.30 časova nakon psovki pesnicom direktno u nos udario, kako se sumnja, Bahović (22) i nanio mu teške tjelesne povrede u vidu preloma nosa.

Omar Bahović (22) iz Bijelog, uhapšen je zbog sumnje da je fizički napao glavnog tehničara Internog odjeljenja bjelopoljske bolnice, Predraga Milićevića i teško ga povrijedio danas popodne kod vrata tog odjeljenja.

To je "Vijestima" potvrđeno iz policije.

Milićevića je oko 15.30 časova nakon psovki pesnicom direktno u nos udario, kako se sumnja, Bahović (22) i nanio mu teške tjelesne povrede u vidu preloma nosa.

Iz bjelopoljske bolnice "Vijestima" je ranije potvrđeno da je Milićević zadobio povrede u vidu preloma nosa.

Njegove kolege i menadžment apelovali su na hitno rješavanje bezbjednosti zdravstvenih radnika.

Prema saznanjima "Vijesti", sve je počelo na odjeljenju kada su ljekari i medicinsko osoblje, u skladu sa važećim propisima o zabrani posjeta, spriječili dvije osobe (muškarca i ženu) da uđu u prostorije bolnice i posjete stariju žensku osobu iz porodice, koja je u međuvremenu preminula.

Incident se dogodio usred bijela dana, a napadač je, kako saznaju "Vijesti" navodima, unuk preminule pacijentkinje.

Nezadovoljni odlukom osoblja, a nakon vijesti da im je bliska rođaka preminula, ove osobe su iz pravca parka počele sa verbalnim provokacijama, a ubrzo potom presrele Milićevića, koji je pokušavao da se povuče nazad prema Internom.

U pokušaju da izbjegnem sukob krenuo sam da se povlačim prema vratima Internog, koja su otvorili moje kolege, nakon što su čuli viku i psovke. Pokušao sam da kažem da samo poštujemo pravila službe i da ga odgurnem od sebe, kazao je Milićević, pojašnjavajući da ga je u tom trenuktu muškarac snažno pesnicom udario u nos.

Milićevića je oko 15.30 časova nakon psovki pesnicom direktno u nos udario, kako se sumnja, Bahović (22) i nanio mu teške tjelesne povrede u vidu preloma nosa.

Iz bjelopoljske bolnice "Vijestima" je ranije potvrđeno da je Milićević zadobio povrede u vidu preloma nosa.

Njegove kolege i menadžment apelovali su na hitno rješavanje bezbjednosti zdravstvenih radnika.

Prema saznanjima "Vijesti", sve je počelo na odjeljenju kada su ljekari i medicinsko osoblje, u skladu sa važećim propisima o zabrani posjeta, spriječili dvije osobe (muškarca i ženu) da uđu u prostorije bolnice i posjete stariju žensku osobu iz porodice, koja je u međuvremenu preminula.

Incident se dogodio usred bijela dana, a napadač je, kako saznaju "Vijesti" navodima, unuk preminule pacijentkinje.