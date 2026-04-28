Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Katnića da je bio dio kriminalne grupe koju je, prema njihovim navodima, organizovao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. Član te grupe, kako tvrde, je i specijalni tužilac Saša Čađenović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik Specijalnog vijeća sudija Veljko Radovanović odbio je predlog odbrane da se bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću ukine pritvor uz ponuđeno jemstvo.

To je "Vijestima" potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici.

Vukmirović je dodala da se po žalbi odbrane predmet nalazi u Apelacionom sudu na postupak i odlučivanje.

"Vijesti" nezvanično saznaju da se jemstvo odnosi na ponuđene nekretnine.

Specijalno tužilaštvo ih tereti da su zloupotrebljavali službeni položaj i radili u interesu kavačkog klana.

Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila 2024. godine, nakon čega im je određen pritvor.