Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pljevljak G.J. (1986), teško je povrijeđen danas nakon što je eksplodirala kamionska guma ispred jedne vulkanizerske radnje.

Prema saznanjima "Vijesti", nezgoda se dogodila dok je povrijeđeni pumpao gumu na kamionu, kada je iz za sada neutvrđenih razloga došlo do snažne eksplozije. Silina udara nanijela mu je teške tjelesne povred, prenose Vijesti.

Nakon što mu je ukazana prva pomoć u Opštoj bolnici Pljevlja, G.J. je hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore na dalje liječenje.

Direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović kazao je “Vijestima” da je pacijent zadobio višestruke prelome u predjelu karlice i butne kosti, kao i da je bilo prisutno unutrašnje krvarenje.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode biće predmet daljeg utvrđivanja.