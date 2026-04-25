Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa službenicima Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, rasvijetlili su događaj lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u Srednjoj umjetničkoj školi „Vasa Pavić“, te identifikovali i procesuirali još jedno povezano lice.

" Preduzimajući dalje mjere i radnje po prijavi podnijetoj Odjeljenju bezbjednosti Podgorica 20. aprila, da je na mejl adresu škole pristigla poruka o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u objektu Srednje umjetničke škole „Vasa Pavić“, policijski službenici su identifikovali još jedno osumnjičeno lice " T.M. (18) iz Podgorice, sa stalnim boravkom u Tivtu - navodi UP.

T.M. je, kako se sumnja, izvršila navedeno krivično djelo na način što je 20. aprila, dok se nalazila u Budvi zajedno sa A.B. (42), državljaninom Bosne i Hercegovine, koji je prethodno uhapšen zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje, koristeći njegov mobilni telefon, uputila mejl prijeteće sadržine na adresu škole, u kojem je navedeno da su u objektu postavljene eksplozivne naprave.

" Protiv imenovane je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih potrebnih obavještenja, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo izazivanje panike i nereda " rekli su iz policije.