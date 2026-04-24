Prema nezvaničnim informacijama, dijete rođeno 2022. godine istrčalo je na magistralu nakon što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke, a zatim ga je udarilo vozilo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Trogodišnje dijete iz Podgorice stradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat u Sutomoru, prenosi Barski portal.

Prema nezvaničnim informacijama, dijete rođeno 2022. godine istrčalo je na magistralu nakon što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke,a zatim ga je udarilo vozilo.

Nakon nesreće dijete je hitno transportovano radi ukazivanja ljekarske pomoći, ali je, nažalost, podleglo teškim povredama.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore – Petrovac bio je blokiran.