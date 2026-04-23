Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Povodom navoda pojedinih medija koji se odnose na izjavu načelnika Odjeljenja bezbjednosti Berane o bezbjednosnoj situaciji u toj opštini, Uprava policije saopštila je da nema razloga za zabrinutost građana i da je situacija stabilna.

Iz policije ističu da, u cilju objektivnog i transparentnog informisanja javnosti, kontinuirano sprovode obavještajne, preventivne i policijsko-tužilačke aktivnosti u oblastima koje su definisane kao nacionalni prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. Među tim prioritetima su djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, sprečavanje teških krivičnih djela protiv života i tijela, borba protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, kao i suzbijanje terorizma i ekstremizma.

“Posebno nagalašavamo činjenicu da je na osnovu svih strateških i operativnih podataka, nivo prijetnje i opasnosti od terorizma u Crnoj Gori na veoma niskom nivou, te da ni u ranijim periodima koji su, usljed globalnih dešavanja i ratnih sukoba, koje su takođe karakterisali migratorni tokovi, nije bilo opasnosti od potencijalnih terorističkih akata”, istakli su iz policije.

Podsjećaju da ni u prethodnim periodima, uprkos globalnim krizama i migracionim tokovima, nije bilo konkretnih prijetnji od terorističkih akata.

“Uprava policije je u cilju dodatne sigurnosti, u svim organizacionim jedinicama, a ne samo za Odjeljenje bezbjednosti Berane, podigla nivo preventivne operativne spremnosti policijskih službenika, podignut nivo preventivne operativne spremnosti uz obavezno posjedovanje odgovarajuće zaštitne opreme, te dugog i kratkog naoružanja, radi pravovremene, neodložne i efikasne reakcije na potencijalne incidentne situacije ili situacije visokog rizika koje ne trpe odlaganje. To podrazumijeva adekvatnu opremljenost službenika zaštitnom opremom, kao i dugim i kratkim naoružanjem, radi brze i efikasne reakcije u potencijalno rizičnim situacijama”, kažu iz policije.

Iz policije su još jednom poručili da građani nemaju razloga za strah, te da će Uprava policije i dalje, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na zaštitu lične i imovinske sigurnosti i smanjenje svih identifikovanih bezbjednosnih prijetnji.