Dodaju da u konkretnom predmetu postupak izviđaja još nije završen.

Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi oglasdilo se povodm predmeta koji je vezan za Čeda Popovića, prensi Dan.

" Pred Osnovnim državnim tužilaštvom u toku je pretkrivični postupak u kojem se osumnjičenom Č.P. iz Podgorice stavlja na teret da je izvršio produženo krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje iz čl. 326 a. u vezi sa čl. 49. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. U postupku za krivična djela za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili zatvor do pet godina primjenjuju se posebne odredbe o skraćenom postupku, a shodno čl. 448. st. 2. Zakonika o krivičnom postupku propisano je da prije podnošenja optužnog predloga pritvor može trajati samo onoliko koliko je potrebno da se sprovedu dokazne radnje, ali ne duže od 30. dana. Produženje pritvora u skraćenom krivičnom postupku nakon 30 dana može se tražiti jedino u slučaju podnošenja optužnosg predloga" navode u saopštenju.

Dodaju da u konkretnom predmetu postupak izviđaja još nije završen, piše Dan.

"Do sada je sprovedeno geodetsko vještačenje, a u toku je sprovođenje arhitektonskog vještačenja po Komisiji sudskih vještaka arhitektonske i urbanističke struke, koje zbog kompleksnosti predmeta i obimne dokumentacije nije bilo moguće završiti u kratkom roku. Kako nijesu postojali zakonski uslovi da se traži produženje pritvora iz naprijed navedenih razloga, osumnjičeni Č.P. je po isteku trajanja pritvora koji je po rješenju sudije za istragu trajao 30. dana, pušten na slobodu" zaključuju u saopštenju.