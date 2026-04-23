Oštetivši Budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 22.871,20 eura

Iz Uprave policije saopšteno je da je podnijeta krivična prijava zbog utaje poreza protiv fizičkog i pravnog lica. Pričinjena je šteta po budžet blizu 23.000 eura.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove i Poreske uprave, nakon sprovedenih aktivnosti, 21.04.2026. godine podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru protiv pravnog lica d.o.o “Slama” Sutomore i ovlašćenog lica u tom pravnom licu, O.B. (39), zbog sumnje da su izvšili krivična djela utaja poreza i doprinosa, oštetivši na taj način Budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 22.871,20 eura" navode u saopštenju iz UP.

Navode da u postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su prijavljeni O.B., izvršni direktor d.o.o. „SLAMA“ Sutomore, i privredno društvo d.o.o. „SLAMA“ Sutomore, krivično djelo utaja poreza i doprinosa izvršili na način što su u periodu poslovanja 2022–2024. godine prikrili stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nijesu prikazali tačne i istinite podatke o ostvarenim prihodima, sa namjerom da u potpunosti ili djelimično izbjegnu plaćanje poreza i doprinosa, čime je Budžet Crne Gore oštećen za ukupno 22.871,20 eura.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala, u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva “Evazija”, nastavljaju sa intenzivnim i prioritetnim policijsko-tužilačkim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora, čije kriminalne radnje direktno podrivaju ekonomski poredak države " pojašnjavaju iz UP i dodaju:

"Kroz snažnu multisektorsku saradnju i koordinisano djelovanje sa nadležnim institucijama, preduzimaju se konkretne mjere radi zaštite ekonomskih interesa građana i očuvanja Budžeta Crne Gore. Akcija “Evazija” predstavlja odlučan odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem uspostavljanje sistema odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrednog života".