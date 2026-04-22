Nakon saslušanja specijalni državni tužilac Vukas Radonjić odredio je zadržavanje do 72 sata Lazaru Klakoru iz Tivta, Mališi Bubanji i Predragu Đuričkoviću obojica iz Bara, koji su juče uhapšeni u okviru akcije Specijalnog policijskog odjeljenja SPO.

Klakora, Bubanju i Đuričkovu SDT teretu za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četri krivična djela teško ubistvo.

“Zadržavanje je određeno jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, a nužno je radi nesmetanog vođenja postupka, jer se za jedno krivično djelo teško ubistvo po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža, a svako od njih je posebno teško zbog načina izvršenja i posljedica,koje se sastoje u lišenju života šest lica”, saopštio je Vukas Radonjić.

Prema njegovim riječima osumnjičenom Predragu Đuričkoviću zadržavanje je određeno i jer postoje okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo.