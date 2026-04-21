Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo je još šest krivičnih prijava zbog lažnih diploma.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

,,Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo je još šest krivičnih prijava Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici zbog osnovane sumnje da su lica dostavila lažne i neistinite obrazovne isprave za koje se u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave te nadležne ustanove utvrdile da iste nijesu vjerodostojne javne isprave", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dodaju da na osnovu gore navedenog osnovano se sumnja da su pomenuta lica izvršila krivično d‌jelo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika.

,,Očekujemo od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, u cilju rješavanja ovog značajnog institucionalnog problema", zaključuje se u saopštenju.