Na licu mjesta se vrši uviđaj.

U Kozaračkoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom tokom noći ubijena su tri muškarca, a policija intenzivno traga za osumnjičenim, za kojeg se vjeruje da je nakon ličnih razmirica počinio zločin, saopštila je Uprava policije.

“Danas su u Podgorici, u naselju Stari aerodom, pronađena tri beživotna tijela – tri punoljetna muškarca čiji su nam identiteti poznati”, navodi policija.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti Sjever i u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem.

“Prema dosadašnjim saznanjima, ovaj događaj nije povezan sa djelovanjem kriminalnih struktura, dok policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za izvršenje ovog krivičnog djela i za njim se intenzivno traga. Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su porijeklom iz Rožaja”, dodaje policija..

“Prema preliminarnim informacijama sa lica mjesta, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja”, navodi policija.