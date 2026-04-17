Sve današnje dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u tržnim centrima i obrazovnim ustanovama na nekoliko lokacija u Crnoj Gori bile su lažne, saopštila je Uprava policije.

“Službenici Uprave policije preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja identiteta lica ili više njih koji stoje iza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama”, kazali su iz policije.

Ranije danas zbog prijetećih mejlova o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u tržnim centrima u Podgorici i Budvi, kao i u više obrazovnih ustanova u Nikšiću, policija je pokrenula hitne provjere i protivdiverzione preglede na svim označenim lokacijama.

“Uprava policije obaviještena je jutros da je na više mejl adresa, među kojima i mejl adrese medijskih kuća u Crnoj Gori, stigao mejl prijeteće sadržine u kojem se navodi da su u dva objekta tržnog centra u Podgorici, preko puta naselja City kvart, i jednom tržnom centru u Budvi u Mediteranskoj ulici, postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane. Takođe, danas je policija obaviještena i da je na mejl adrese obrazovnih ustanova pristigao mejl u kojem se navodi da su u nekoliko obrazovnih ustanova u Nikšiću postavljene eksplozivne naprave”, navodi policija.

Policijski službenici su sa pomenutim upoznali nadležna tužilaštva i preduzeli hitne protivdiverzione mjere i preglede ovih objekata.