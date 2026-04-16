Izricanje presude Danilu Mandiću, bratancu predsjednika Skupštine Andrija Mandić, zakazano je za 20. april, nakon što su danas u Osnovnom sudu u Podgorici iznijete završne riječi u tom predmetu.

Tužilac Ivan Bojanić u završnoj riječi predložio je sudu da Mandića oglasi krivim za sva krivična djela koja mu se stavljaju na teret, navodeći da su tokom postupka izvedeni materijalni i personalni dokazi koji, kako tvrdi, potvrđuju optužnicu.

Bojanić je zatražio da se Mandić oglasi krivim i kazni zatvorom u visini koju sud odredi.

On je ukazao na video-nadzor i iskaze svjedoka, navodeći da je optuženi kritične večeri bio u jednom ugostiteljskom objektu, odakle je, prema navodima tužilaštva, došlo do incidenta koji je kasnije prijavljen kao narušavanje javnog reda i mira, a potom i upotreba vatrenog oružja.

Tužilac je naveo da su svjedoci opisali muškarca koji je držao pištolj, kao i da su oštećeni Darko Perović i Aris Turković zadobili povrede od vatrenog oružja, što je, kako je kazao, potvrđeno nalazima vještaka medicinske i balističke struke.

Iskaz Darka Perovića nesumnjivo je sračunat kako bi olakšao poziciju krivičnu-pravnu poziciju okrivljenog, konstatovao je on.

Prema njegovim riječima, dokazi ukazuju i na kretanje vozila koje se dovodi u vezu sa optuženim, kao i na komunikaciju njegovog mobilnog telefona u vrijeme događaja.

Punomoćnik oštećenog Darka Perovića, advokat Damir Lekić, kazao je da oštećeni nijesu dobili istinu kroz ovaj postupak.

"Nemamo ni namjeru ni želju da za izvršenje krivičnog djela odgovara neko drugo lice, a ne ono koje je to zaista učinilo", rekao je Lekić.

Dodao je da se ne pridružuju krivičnom gonjenju i da ne postavljaju imovinsko-pravni zahtjev, uz apel nadležnima da pronađu stvarnog počinioca.

Branilac optuženog, advokat Miroje Jovanović, kazao je da su odluke Ustavni sud Crne Gore obavezujuće za sve državne organe i podsjetio na stavove tog suda u ovom predmetu.

On je istakao da je pritvor njegovog branjenika neosnovan i da je odbrana od početka ukazivala na, kako tvrdi, nepravilnosti u vođenju istrage.

Jovanović je posebno problematizovao dio postupka u kojem se pominje predmet "nalik" pištolju.

"Na 'nalik' se ne može graditi osuđujuća presuda. Nije obaveza odbrane da dokazuje da nešto nije pištolj, već je obaveza tužilaštva da dokazuje da jeste", kazao je on.

Dodao je da u vozilu koje se dovodi u vezu sa optuženim nema barutnih čestica, te da nijedan svjedok nije pouzdano identifikovao njegovog branjenika kao izvršioca.

"Ne samo da nije dokazano da je izvršio krivična djela, nego je dokazano da ih nije ni mogao izvršiti", rekao je Jovanović, tražeći oslobađajuću presudu.

Optuženi Danilo Mandić kazao je da je saglasan sa završnom riječju svog branioca.

Mandić je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Prema optužnici, 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući službenim skupštinskim "range roverom", prepriječio je put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Krajem marta ove godine, Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu nije zadovoljen princip posebne revnosti, uz ocjenu da su zastoji i odugovlačenja uzrokovani postupanjem nadležnih organa.