Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je optuženi D.R. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina zbog više krivičnih djela, uključujući silovanje i nasilje u porodici, saopšteno je iz te institucije.

Sud je odbio kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva, odbrane optuženog i punomoćnika oštećene, ocijenivši da je prvostepena presuda zakonita i utemeljena na dokazima, prenosi RTCG.

„Prvostepena presuda je u svemu jasna i razumljiva, kako u izreci, tako i u obrazloženju, i sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama iz kojih se pouzdano zaključuje da je optuženi izvršio krivična djela u pitanju“, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Optuženi je oglašen krivim za krivična djela silovanje, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, zloupotrebu tuđeg snimka i drugog materijala sa seksualno eksplicitnim sadržajem, kao i nedozvoljeno držanje oružja, dok je oslobođen optužbe za izazivanje opšte opasnosti.

Sud je posebno cijenio okolnosti pod kojima su djela izvršena, ukazujući na upornost i brutalnost optuženog, piše RTCG.

„Kao otežavajuće okolnosti pravilno su cijenjene okolnosti pod kojima su djela izvršena, uključujući upornost optuženog tokom višesatnog nasilja, kao i činjenicu da je sačinio i bez saglasnosti oštećene distribuirao fotografije sa seksualno eksplicitnim sadržajem, u namjeri da je dodatno ponizi“, ističe se u obrazloženju.

Dodaje se i da posebno zabrinjava činjenica da je krivično djelo silovanja počinjeno nakon izvršenja ostalih djela, što, kako navodi sud, „upućuje na surovost optuženog“.

Apelacioni sud je ocijenio da je izrečena kazna od 13 godina zatvora srazmjerna težini djela i stepenu krivice.

„Izrečena jedinstvena kazna predstavlja mjeru neophodnu za postizanje svrhe kažnjavanja, kako u odnosu na optuženog, tako i na druge, u cilju odvraćanja od vršenja krivičnih djela“, navodi se.

U dijelu presude koji se odnosi na oslobađanje od optužbe za izazivanje opšte opasnosti, sud je zaključio da nije dokazano postojanje konkretne opasnosti po život i tijelo oštećene, prenosi RTCG.