Kako su kazali iz policije, ona se danas predao policijskim službenicima.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Baranin Miloš Joković (38), za kojim je tragao Interpol Podgorica, predao se danas policiji.

Iz Uprave policije je saopšteno da je M.J. bio član kriminalne organizacije, koja se sumnjiči da je izvršila dva krivična djelo teško ubistvo, i to - Andrije Gazivode 17. februara 2020. godine i Petra Muhadinovića, u noći 26/27. februara 2020. godine.

"NCB Interpol Podgorica je tragao za M.J. međunarodnom potjernicom od 07.03.2023. godine, kada je ova potjernica raspisana za njim na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uz saglasnost Ministarstva pravde Crne Gore. On se potraživao radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije", saopšteno je.