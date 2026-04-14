To je odlučio Sudski savjet na današnjoj sjednici, a na kojoj je konstatovan i prestanak sudijske funkcije Mirjani Popović, koja je podnijela ostavku u četvrtak nakon što je razriješena dužnosti predsjednice Apelacionog suda.

Sutkinja Apelacionog suda Danijela Vukčević, dosadašnja zamjenica razriješene predsjednice Mirjane Popović, imenovana je za vršioca dužnosti predsjednika tog suda do izbora novog predsjednika, a najduže šest mjeseci.

To je odlučio Sudski savjet na današnjoj sjednici, a na kojoj je konstatovan i prestanak sudijske funkcije Mirjani Popović, koja je podnijela ostavku u četvrtak nakon što je razriješena dužnosti predsjednice Apelacionog suda, pišu Vijesti.

Na taj način je Sudski savjet je stavio tačku na bunu unutar najvećeg žalbenog suda u državi, a koja je pokrenuta početkom marta ove godine kada su sve sudije i najveći dio administracije dostavile pritužbu protiv Popović, žaleći se na dugotrajan, neprimjeren odnos prema njima.

Sudski savjet je konstatovao i prestanak funkcije Veljku Vujoviću, sudiji Upravnog suda Crne Gore, na lični zahtjev.

Zahtjev za prestanak sudijske funkcije Veljka Vujovića uslijedio je nakon što je Etička komisija Sudskog savjeta sprovela postupak o tome da li je dao lažne podatke tokom saslušanja pred Komisijom za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, krajem prošle godine.

Na trinaestoj sjednici Sudskog savjeta, kako je saopšteno, sproveden je intervju po javnom oglasu za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju u postupku napredovanja, a nakon sprovedenog postupka, Savjet je donio odluku da se izabere Radomir Kljajević, dosadašnji sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju, koji je bio i jedini prijavljeni kandidat.

"Donijeta je odluka internih oglasa za popunjavanje po jednog slobodnog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Kolašinu i Osnovnom sudu u Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud iste nadležnosti i istog stepena", navodi se u saopštenju.