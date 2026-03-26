Na graničnom prelazu Šid uhapšen je D. A. iz Ivanjice sa 90 kilograma marihuane u teretnom vozilu, osumnjičen je za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Izvor: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, UKP, Službe za borbu protiv droga i Uprave granične policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, uhapsili su D. A. (1995) iz Ivanjice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom ulaska u Republiku Srbiju, na Graničnom prelazu Šid, kontrolom teretnog motornog vozila „Volvo“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 94 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 90 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.