Fizički nasrnuo na obezbjeđenje i uputio ozbiljne prijetnje, tužilaštvo ukazuje na opasnost od ponavljanja djela

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom D.T, zbog sumnje da je napao službenike obezbjeđenja Doma zdravlja na Koniku i prijetio im, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Iz tužilaštva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je D.T. 9. aprila oko 14 časova, u prostorijama zdravstvene ustanove, nakon što je odbio da napusti ordinaciju, fizički napao obezbjeđenje.

"Tom prilikom je oštećenima upućivao ozbiljne prijetnje i grube uvrede", navodi se u saopštenju, prenosi portal Vijesti.

Zadržavanje mu je određeno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da je, kako ističu iz tužilaštva, riječ o osobi koja je već više puta osuđivana za djela sa elementima nasilja, prenosi portal Vijesti.