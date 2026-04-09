I u ponovljenom postupki biznismen Duško Knežević i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Migo Stijepović i njihovi saradnici oslobođeni su optužbi u postupku "Koverta".

Presudu je izrekao sudija Nenad Vujanović. U ovom postupku sudilo se i Branislavu Todoroviću, Živku Šljivančaninu, Tamari Krdžić, Goranu Grujoviću i Tomici Kneževiću. I njima je izrečena oslobađajuća presuda.

Apelacioni sud o ukidanju prve presude:

Apelacioni sud Crne Gore saopštio je 6.3.2026. da je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici, pa je povodom te žalbe i po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, prenosi Dan.

" Polazeći od razloga izjavljene žalbe i po službenoj dužnosti, Apelacioni sud, kao drugostepeni, ocijenio je da je osnovana žalba Specijalnog državnog tužilaštva kojom se ukazuje da je prvostepeni sud počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer nema razloga o odlučnim činjenicama, dok su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni" kazali su tada iz Apelacionog suda.

Po toj ocjeni Apelacionog suda, obaveza je prvostepenog suda da u ponovnom postupku istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, kao i da sa jednakom pažnjom ispita i utvrdi činjenice koje terete optuženog i one koje mu idu u korist, kao i da određeno i potpuno iznese koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane, dajući pritom naročito ocjenu vjerodostojnosti protivrječnih dokaza, kao i kojim razlozima se rukovodio prilikom izvodjenja pojedinih činjeničnih i pravnih zaključaka, piše Dan.

Afera "Koverta":

Afera “Koverta” pokrenuta je, kako je ranije pisao "Dan", nakon što je biznismen Duško Knežević 2019. godine objavio snimak na kojem se vidi Stijepović u trenutku predaje, navodno, oko 100.000 eura za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista, čiji je lider tada bio Milo Đukanović, uoči izbora 2016. godine.

Podsjećamo, Viši sud je u martu 2021. godine potvrdio optužnicu protiv Kneževića, koji se tada nalazio u Velikoj Britaniji, kao i protiv još pet osoba – Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krdžić, Gorana Grujovića i Tomice Kneževića, zbog istog krivičnog djela.

U optužnici piše da je novac stečen kriminalnim radnjama stavljan u legalne tokove, a potom korišćen kao depozit za kredite koje su podizali članovi grupe u Atlas banci i Invest banci Montenegro, prenosi Dan.

" Novac je na kraju završavao u rukama Duška Kneževića, koji je za sebe odredio ulogu organizatora i davao uputstva članovima koji su izvršavali konverziju novca, a potom mu ga predavali " navodi su optužnice.