Vrhovni sud donio je presudu kojom je revizija tužene Osnovne škole „B. V. P.“ iz Podgorice odbijena kao neosnovana i potvrđena pravosnažnost odluka nižestepenih sudova

Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da je potvrdio pravo nastavnice M.T. u Osnovnoj školi “Božidar Vuković Podgoričanin” iz Podgorice na uvećanu zaradu za časove preko norme tokom pandemije.

“Ovom odlukom ostaje na snazi presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužilje M. T., nastavnice zaposlene kod tužene, i kojom je škola obavezana da joj isplati naknadu materijalne štete po osnovu manje isplaćene zarade, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i troškove postupka”, piše u saopštenju.

Predmet spora odnosio se, kako navode iz Vrhovnog suda, na pravo zaposlenih u prosvjeti na uvećanje zarade po osnovu časova preko norme tokom organizacije nastave u uslovima pandemije COVID-19, uključujući kombinaciju neposredne i onlajn nastave, kao i dodatne konsultacije sa učenicima.

“S tim u vezi, Vrhovni sud je ukazao da je organizacija nastave tokom pandemije bila zasnovana na preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Smjernicama Zavoda za školstvo, koje su bile osnov za njen način realizacije. Vrhovni sud je utvrdio da u postupku pred nižestepenim sudovima, Višim sudom u Podgorici i Osnovnim sudom u Podgorici, nije bilo bitnih povreda parničnog postupka, niti pogrešne primjene materijalnog prava”, ističe se u saopštenju.

Sud je, preciziraju, prihvatio utvrđenje da je tužilja u periodu od 1. oktobra 2020. do 15. juna 2021. godine ostvarila časove preko redovne norme, usljed posebne organizacije nastave tokom pandemije, kada su odjeljenja bila podijeljena u grupe, a časovi skraćeni na 30 minuta, piše CdM.

“Sud je naglasio da pravo na uvećanje zarade po osnovu časova preko norme proizilazi iz važećeg Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, te da se takvi časovi vrednuju kao redovni časovi, nezavisno od pitanja prekovremenog rada. Takođe je ocijenjeno da su obračun i visina potraživanja pravilno utvrđeni na osnovu nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, zasnovanog na relevantnoj dokumentaciji škole”, piše u saopštenju.

Vrhovni sud je zaključio da navodi revizije nijesu doveli u sumnju zakonitost pobijane presude, te je, primjenom Zakona o parničnom postupku, revizija tužene odbijena kao neosnovana, prenosi CdM.