Kako su pojasnili, sprovodeći pojačani nadzor pograničnog pojasa uz Savu, policajci su u mjestu Draksenić, u blizini graničnog prelaza Donja Gradina-Jasenovac, zaustavili teretno vozilo

Policija u Bosni i Hercegovini spriječila je pokušaj krijumčarenja 38 ilegalnih migranata u Hrvatsku nakon što ih je u blizini granice pronašla skrivene u jednom kamionu, potvrdili su u četvrtak iz MUP-a Republike Srpske, prenosi Index. Vozač kamiona, za kojega je utvrđeno da je državljanin Crne Gore, uhapšen je i predat Tužilaštvu BiH uz kaznenu prijavu koja ga tereti za krijumčarenje ljudi, prenpsi CdM.

Kako su pojasnili, sprovodeći pojačani nadzor pograničnog pojasa uz Savu, policajci su u mjestu Draksenić, u blizini graničnog prelaza Donja Gradina-Jasenovac, zaustavili teretno vozilo.

Kamion je prevozio drvnu građu, no provjerom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka.