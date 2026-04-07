Sumnja se da je mjesecima vršio fizičko i psihičko nasilje uz prijetnje

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uhapsili su Ž.Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako se sumnja, on je od kraja juna 2025. do kraja marta 2026. godine u kontinuitetu vršio fizičko i psihičko nasilje nad bivšom nevjenčanom suprugom, uz prijetnje po njen život i tijelo.

Sa slučajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu je osumnjičeni lišen slobode.

Ž.Đ. će u zakonom predviđenom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.