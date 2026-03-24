Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama saopštilo je danas da je određeno zadržavanje do 72 sasta za S. M., osumnjičenom, za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Osumnjičeni S. M. je dana 23. 3. 2026. godine, tokom popodnevnih časova, u porodičnoj kući u naselju Donje Luge, opština Berane, u alkoholisanom stanju, lako tjelesno povrijedio člana porodice - svoju suprugu, oštećenu S. M. i ugrozio sigurnost oštećene prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, te prema istoj postupao na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, na način što joj je dolaskom u kuhinju porodične kuće, naredio da pokupi ručak, koji je on prethodno bacio, a zatim joj više puta uputio uvredljive i prijeteće riječi, zbog čega je oštećena pokušala da pobjegne, kada ju je okrivljeni dohvatio za lijevu ruku, stežući je jako, kojom prilikom joj je nanio lake tjelesne povrede", ističe se u saopštenju ODT Berane.

Iz tog tužilaštva dodaju da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo.

"U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja odluke u ovom predmetu", zaključuje se u saopštenju.