Jedan optuženi dobio kućni pritvor, dvojica uslovne kazne; nakon presude u sudnici se čula himna Crne Gore

Cetinjanin Sreten Vujović, Stefan Vuletić, Dejan Jablan, Tomo Borilović i Vido Jovanović oslobođeni su optužbi za napad tokom promotivnog skupa tadašnjeg predsjedničkog kandidata Jakov Milatović na Cetinju, piše Pobjeda.

Istovremeno, Budimir Latković osuđen je na šest mjeseci kućnog pritvora, Nikola Latković dobio je uslovnu kaznu od šest mjeseci, dok je Filip Martinović uslovno osuđen na godinu dana, piše Pobjeda.

Presudu je izrekla sutkinja Osnovnog suda na Cetinju Marija Ćupić.

Prije izricanja presude ispred suda došlo je do spontanog okupljanja građana koji su pružili podršku optuženima, ali saobraćaj nije bio obustavljen.

Nakon izricanja presude, iz sudnice se, prema navodima Pobjeda, začula himna Crne Gore.