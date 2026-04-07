Agencija poručila da zakon jasno definiše nadležnosti i pozvala na institucionalnu saradnju

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) reagovala je povodom saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova o uklanjanju nezakonito postavljenih video kamera, navodeći da nije nadležna za postupanje u slučajevima kada fizička lica vrše video nadzor na svom privatnom posjedu, prenosi portal CdM.

Iz Agencije ističu da je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti jasno propisano da se ovaj zakon ne primjenjuje na fizička lica kada nadzor vrše na privatnoj imovini.

Podsjećaju i da je Savjet AZLP još 2017. godine zauzeo jasan stav da Agencija nije nadležna u ovim slučajevima, te da su o tome više puta obavještavali Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije.

„Uprkos tome, u javnim istupima se i dalje implicira naša nadležnost, čime se stvara prostor za prebacivanje odgovornosti“, navodi se u reagovanju.

Iz AZLP su posebno ukazali da su u aprilu ove godine inicirali sastanak sa predstavnicima MUP-a i Uprave policije kako bi se spriječile slične situacije i obezbijedilo zakonito i koordinisano postupanje. Međutim, kako tvrde, na taj poziv nije bilo odgovora.

„Smatramo neprimjerenim da se umjesto institucionalne saradnje javnosti plasiraju informacije kojima se Agenciji pripisuje odgovornost za postupanja koja nijesu u njenoj nadležnosti“, poručili su.

Dodaju i da su o svojoj nenadležnosti u sličnim predmetima obavijestili Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju, što, kako navode, potvrđuje dosljedno postupanje.

Iz Agencije su pozvali Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preuzme odgovornost za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti.

„Agencija ostaje otvorena za saradnju, ali isključivo na osnovu zakona, međusobnog uvažavanja i jasno definisanih nadležnosti“, zaključuje se u saopštenju.