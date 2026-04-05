Ističu bezbjednosne rizike i navode slučaj iz Kotora kao primjer kršenja zakona

Uprava policije pozvala je Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da, u okviru svojih nadležnosti, preduzme mjere na teritoriji cijele Crne Gore i ukloni nadzorne kamere koje nezakonito snimaju javne površine.

U saopštenju se navodi da ovakvi sistemi video nadzora mogu predstavljati ozbiljan problem, te da njihovo uklanjanje može doprinijeti podizanju kolektivne bezbjednosti.

Iz policije poručuju da je od posebnog značaja da se pitanja zaštite ličnih podataka sagledavaju sveobuhvatno i da se zakon primjenjuje jednako u svim slučajevima, a ne selektivno.

Kao primjer navode slučaj iz naselja Kavač u Kotoru, gdje je, kako tvrde, jedno fizičko lice postavilo video nadzor koji pokriva prostor od 360 stepeni, uključujući i javne površine, čime je, kako ističu, prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Policija je, kako se navodi, u više navrata – 2023, 2025. i 2026. godine – upućivala dopise AZLP-u povodom tog slučaja, ali je Agencija odgovorila samo jednom, uz stav da nije nadležna kada fizička lica postavljaju nadzor za sopstvene potrebe.

Uprava policije smatra da takav odgovor nije adekvatan, naglašavajući da je Agencija dužna da vrši nadzor i u tim slučajevima, posebno kada se snimaju javne površine.

Dodaju i da u pojedinim djelovima države postoji veći broj nezakonito postavljenih kamera, o čemu je AZLP ranije obaviješten kroz više inicijativa.

Policija upozorava i na moguće bezbjednosne implikacije, navodeći da ovakvi sistemi mogu biti zloupotrijebljeni za praćenje aktivnosti organa za sprovođenje zakona, čime se može ugroziti efikasnost njihovog rada.

Iz Uprave policije poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava građana i primjeni zakona, te očekuju punu saradnju svih nadležnih institucija kako bi se obezbijedio zakonit i efikasan sistem zaštite podataka o ličnosti.