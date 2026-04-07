Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) je danas u 13 sati i 13 minuta registrovao zemljotres manje jačine, sa epicentrom sedam kilometara jugoistočno od Koplikua u Albaniji.

,,Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3.3 jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale (MCS)", naveli su u saopštenju, javlja Dan.

Prema preliminarnim podacima obrade, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 20 kilometara.

,,Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području", saopštili su iz ZHMS.