Izvor: Uprava policije

Podgorička policija, danas je u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsila operativno interesantnu osobu A.A. (26) iz Podgorice, i protiv nje podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Naime, osumnjičeni A.A. se dovodi u vezu sa zaplijenom preko 300 grama kokaina, koja je krajem avgusta 2025. godine, pretresom pronađena kod operativno interesantne osobe S.Đ. (23) iz Podgorice. Tom prilikom, službenici policije u Podgorici locirali su i lišili slobode S.Đ., a prilikom pretresa kod njega je, osim droge pronađena municija, kao i dva pištolja sa izbrušenim fabričkim brojevima u ilegalnom posjedu”, kazali su iz policije.

Protiv S.Đ. je prošle godine podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, nakon čega mu je rješenjem sudije za istragu određen pritvor.