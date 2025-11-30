Iz Uprave policije ističu da kontinuirano pojačano djeluju u pograničnom pojasu, kako bi osigurali bezbjednost građana, presjecali krijumčarske rute i suzbijali prekogranični kriminal.

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ u mjestu Kučka Korita, opština Podgorica, spriječili su krijumčarenje oko 60 kilograma marihuane i lišili slobode M.J. (40) iz Podgorice, saopšteno je iz Uprave policije.

Prilikom kontrole putničkog vozila marke Suzuki Vitara podgoričkih registarskih oznaka, u vozilu su pronađena dva džaka sa biljnom materijom zelene boje, za koju se sumnja da je marihuana prokrijumčarena iz Albanije. Takođe, zaplijenjen je par registarskih oznaka Republike Slovenije i radio stanica.

M.J. je operativno interesantno lice povezano sa jednom organizovanom kriminalnom grupom, a ranije je bio policijski službenik kojem je radni odnos prestao otkazom. Nakon kriminalističke obrade, Više državno tužilaštvo u Podgorici je naložilo njegovo lišenje slobode zbog sumnje na krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

