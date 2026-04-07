Prvostepena presuda izrečena mu je u Osnovnom sudu u Kotoru kada mu je izrečena kazna od dvije godine zatvora, a Viši sud u Podgorici robiju je povećao za godinu.

Cetinjanin D. Kaluđerović osuđen je na tri godine zatvora zbog krađe 300.000 eura iz kazina hotela "Maestral", a izricanjem presude ukinut mu je pritvor, piše Dan.

Kaluđerović je oglašen krivim za krivično djelo teška krađa. Bio je zaposlen kao radnik obezbjeđenja u kazinu iz kojeg je ukrao novac. Tokom sudskog postupka branio ga je advokat Stefan Jovanović. Nakon krađe 300.000 eura iz sefa, osumnjičeni je pobjegao, a nakon nekoliko dana predao se policiji. Kako "Dan" saznaje, Cetinjanin je već na prvom saslušanju priznao krivicu. Tužiocu, a kasnije i sudiji, rekao je da se kaje zbog učinjenog djela, na koje ga je, kako je pojasnio, natjerala teška imovinska i životna situacija. Rekao je da mu je žao što je to uradio, ali da je zbog određenih situacija u kojima se našao bio primoran da nabavi novac. Bio je izričit da ga je život natjerao na ovaj čin. Kako je Kaluđerović tada ispričao, imao je samo dvije opcije – da novac ukrade ili da počini mnogo teža krivična djela.

Cetinjanin se predao početkom avgusta prošle godine, kada je i uhapšen zbog sumnje da je 30. jula, u Budvi ukrao 300.000 eura iz sefa hotela i kazina u kojem je bio zaposlen na poslovima obezbjeđenja. Nakon saslušanja u tužilaštvu, a nakon toga i u Osnovnom sudu u Podgorici, određen mu je pritvor do 30 dana, koji je ukinut izricanjem presude.

– Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su danas, u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, lišili slobode lice D.K. (42) iz Cetinja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu hotela i kazina u kojem je bio zaposlen. D.K. je prethodno identifikovan kao izvršilac pomenutog krivičnog djela, nakon niza preduzetih mjera i radnji, te prikupljenih obavještenja koje upućuju na osnov sumnje da je 30.7.2025. godine, iz sefa hotela i kazina u kojem je bio zaposlen, u ranim jutarnjim časovima otuđio novac u iznosu od 300.000 eura, nakon čega se dao u bjekstvo – saopštila je Uprava policije nakon hapšenja osumnjičenog, prenosi Dan.

Prema tom saopštenju, Cetinjanin D.K. je ovo djelo izvršio na način što je spornog dana, oko 2.45, iskoristio nepažnju ostalih zaposlenih u hotelu, te uz pomoć ključa i pin koda koji je pribavio šest dana ranije, gledajući blagajnika kako unosi isti prilikom otvaranja sefa, otvorio sef i iz njega otuđio dvije velike PVC kese u kojima se nalazio novac u iznosu od 300.000 eura, nakon čega se u ranim jutarnjim časovima vozilom udaljio u pravcu Cetinja.

Zbog počinjene teške krađe, Cetinjaninu je prijetilo od dvije do deset godina robije. Član 240 Krivičnog zakonika Crne Gore propisuje da će se učinilac krađe kazniti zatvorom od jedne do osam godina ako je krađa izvršena: obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostora ili drugim savlađivanjem većih prepreka; od strane više lica koja su se udružila radi vršenja krađa; na naročito opasan ili naročito drzak način; od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane; za vrijeme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa; iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja nekog lica.

– Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se i učinilac djela krađe ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od tri hiljade eura ili ukradena stvar predstavlja kulturno ili prirodno dobro. Ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina – propisano je u KZ.