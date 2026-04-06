U Višem sudu u Podgorici danas je za 27. april odloženo suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je za 27. april odloženo suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, optužen za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja i ostalima za učešće u švercu cigareta, prenose Vijesti.

Predmet je spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, koji je optužen da je bio dio kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića i da mu je odavao službene podatke.



Na današnjem suđenju planirano je da se nastavi sa provođenjem pisanih dokaza, odnosno čitanjem pisanih dokaza, uplatnica i zapisnika o preuzetoj robi cigaretama.

Međutim, kako je odbrana na prethodnom ročištu glavnog pretresa prigovorila da se radi o fotokopijama, sa čime se saglasio i sud, navode Vijesti.

Danas se specijalni državni tužilac Jovavan Vukotić saglasio sa sudom i odbranom, i prihvatio da SDT pribavi originalnu dokumentaciju. Sud očekuje da će do tada biti pribavljena originalna dokumentacija.

Odbrana je na suđenju 30. marta prigovorila dokazima jer su isključivo kopije, bez dostavljenih originala, zbog čega osporila njihovu vjerodostojnost. Odbrana smatra da takvi dokazi nemaju nikakvu dokaznu snagu, jer su nečitke, neovjerene, nepotpisane, bez pečata i jasnog porijekla.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Arsenije Kalezić imao zadatak da, u cilju realizacije kriminalnog plana, osnuje i registruje preduzeće „Euro MN“, radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije, obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju drugim pripadnicima kriminalne organizacije. U skladištu broj 13, okrivljeni je za pravno lice „Euro MN“ kupio i uskladištio cigarete, ukupno 16.682 paketa. Dodaje se da su službenici Uprave carina, zapisnikom od 8. avgusta 2019. godine, konstatovali da je „skladišni prostor potpuno prazan, da u istom nema robe“, „a da je u skladištu trebalo da se nalazi 16.682 paketa cigareta raznih brendova koje je korisnik smještao u predhodnom periodu“.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Lj. Mrkić, Veselin R. Veljović, Nikola Lj. Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan D. Bubanja, Nikola D. Bubanja, Željko M. Bulatović iz Kolašina, Dušica G. Bulatovič. Predrag D. Veljić, Borislav R. Lečić, Nemanja N. Anđelković, Goran M. Gluščević, Nikola M. Bačilović i Sadik A. Elnagar su u toku 2018. godine, u Cmoj Gori, okrivljeni Mrkić Aleksandar, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali okrivljeni Veljović Veselin, Mrkić Nikola, Nikočević Mujo, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola, Sadig Elnagar i druga neidentifikovana lica, koja organizacija je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Čime je okrivljeni Mrkić Aleksandar izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Veljović Veselin, Nikočević Mujo, Mrkić Nikola, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola i Sadig Elnagar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 16 Krivičnog zakonika Cme Gore, pišu Vijesti.

Okrivljeni Mrkić Aleksandar, Anđelković Nemanja i Kalezić Arsenije su, tvrdi SDT, kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje. Zatim se u optužnici navodi da su okrivljeni Mrkić Aleksandar, Bubanja Stefan i Bubanja Nikola kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje iz člana 265 stav 2 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Veljović Veselin je, tvrdi tužilaštvo, izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.