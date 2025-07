Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine to je kazao tokom skupštinske rasprave o Predlogu zakona o legalizaciji bespravnih objekata I izgradnji objekata

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović kazao je da Zakon o legalizaciji bespravnih objekata jeste jedan vid amnestije za one koji su gradili mimo zakona a diskriminacije za građane koji su ga poštovali, ali da su rješenje morali naći jer je 140.000 nelegalnih objekata veliki problem za državu, prenose Vijesti.

To je kazao tokom skupštinske rasprave o Predlogu zakona o legalizaciji bespravnih objekata I izgradnji objekata. O diskriminaciji dijela građana ga je pitao poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović.

“Vrlo je jasno napravljena distinkcija između objekata bespravnih za osnovno stanovanje I drugih koji donose profit. Na Žabljaku uglavnom svi bespravno građeni objekti služe kao vile za odmor ili za izdavanje, za razliku od čitave Kakaricke gore I Malog brda, koji su uglavnom objekti primarnog stanovanja. Kako smo gledali da ispravimo diskriminaciju prema ljudima koji su platili? Tako što će svi koji legalizuju, sada morati da plate koliko odredi opština…”, naveo je on I dodao da opštine mogu dati I popuste do 50 odsto, što će dodatno urediti kroz pravilnike, navode Vijesti.

Hoteli kako kaže, će morati platiti ozbiljne naknade. Radunović je naveo da se ovim Zakonom uvodi red u sektor bespravne gradnje, da je nelegalnih objekata više od 100.000, te da je do sada od 61.647 predatih zahtjeva za legalizaciju donijeto 3.39 hiljade rješenja.

“Predlog ovog zakona donosi nekoliko novina, nadležni organi lokalne uprave će vršiti legalizaciju objekata neto površine do 500 metara kvadratnih dok će Uprava za legalizaciju bespravnih objekata, vršiti istu za objekte preko 500 metara kvadratnih I za objekte u zaštićenim zonama. Uprava će biti novoformirani organ uprave koji će osnovati Vlada, a njen rad će biti oročen na pet godina kao I važenje zakona”, naveo je on I dodao da će Uprava biti osnovana kroz četiri mjeseca.

Istakao je da će građani koji imaju nelegalne objekte moći da podnesu zahtjev u periodu od pola godine, od usvajanja zakona. Radunović je dodao da će proces legalizacije donijeti prihode od 300 miliona eura, po osnovu naknada za legalizaciju bespravnih objekata te da će opštine na sjeveru prihodovati cijeli iznos, dok će ostale opštine dobijati 80 odsto od naknade, pišu Vijesti.

Istakao je da se i dalje odlučuje da li će Žabljak biti na toj listi, zbog ogromnog broja nelegalno sagrađenih objekata u toj opštini.

Milović je kazao naglasio da će taj poslanički klub podnijeti amandman, koji se tiče starosti objekata kako bi se umanjila naknada za one koji žive u bespravno izgrađenom objektu. On je istakao da se nada nultoj toleranciji za nelegalnu gradnju I da se mora napraviti razlika između onih koji su to radili radi profita I onih koji su gradili iz nužde.

“Treba izaći u susret onima koji su to uradili na svojoj zemlji, a zbog planova nisu mogli to da urade. Nešto što je nelegano stavljamo u legalne tokove I predstavlja amnestivu za bespravnu gradnju… Diskriminacija je ovim Zakonom urađena prema građanima koji su legalno gradili”, kazao je Milović I dodao da su oni sada izjednačeni sa onima koji su kršili Zakon.

Dodao je da se nada kontroli I odgovornosti onih koji će sprovoditi Zakon.

Milović je naveo da je najveći broj bespravnih objekata nastao u posljednjih sedam godina, te da sistem popušta nelegalcima pa apeluje da se ova gradnja ubuduće mora kažnjavati I zaustaviti.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Nađa Laković je istakla da je ovaj sektor jedan od najproblematičnijih u Crnoj Gori, te da je do sada bilo nelegalne gradnje, falsifikata u katastrima, korupcije, krađe materijala…

“Objekti izgrađeni uz pomoć prevare I podmićivanja ne smiju biti legalizovani, objekti koji zatvaraju puteve, oni na obali mora, državnoj zemlji I plažama, ne smiju biti legalizovani. Za nove bespravne gradnje nulta tolerancija I hitno rušenje…”, istakla je ona I pozvala građane da prijave sve nepravilnosti.