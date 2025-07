Ministar urbanizma Slaven Radunović je tokom rasprave o Predlogu zakona o legalizaciji bespravnih objekata kazao da će se naknadno odlučiti da li će se izvršna vlast odreći ovog prihoda i u korist Opštine Žabljak

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Vlada Crne Gore će se odreći dijela prihoda po osnovu naknada za legalizaciju u sjevernim opštinama, pa će tim lokalnim samouprava pripadati njihov puni iznos umjesto 80 odsto – koje će dobijati preostale".

To je na kazao Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović na sjednici Skupštine, na kojoj je završena rasprava o Predlogu zakona o legalizaciji bespravnih objekata i izgradnji objekata. Poslanici će o tim zakonima glasati naknadno, prenose Vijesti.

Radunović je istakao da će se naknadno odlučiti da li će Žabljak biti na toj listi, zbog ogromnog broja nelegalno sagrađenih objekata u toj opštini. O odricanju dijela prihoda Vlade ga je pitao poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković, nakon čega je odlučeno da se I ta mjera uvrsti kao amandman u Zakon.

Radunović je dodao da će proces legalizacije donijeti prihode od 300 miliona eura, po osnovu naknada za legalizaciju bespravnih objekata te da će opštine na sjeveru prihodovati cijeli iznos, dok će ostale opštine dobijati 80 odsto od naknade.

Hoteli kako kaže, će morati platiti ozbiljne naknade. Radunović je naveo da se ovim Zakonom uvodi red u sektor bespravne gradnje, da je nelegalnih objekata više od 100.000, te da je do sada od 61.647 predatih zahtjeva za legalizaciju donijeto 3.39 hiljade rješenja, pišu Vijesti.

“Predlog ovog zakona donosi nekoliko novina, nadležni organi lokalne uprave će vršiti legalizaciju objekata neto površine do 500 metara kvadratnih dok će Uprava za legalizaciju bespravnih objekata, vršiti istu za objekte preko 500 metara kvadratnih I za objekte u zaštićenim zonama. Uprava će biti novoformirani organ uprave koji će osnovati Vlada, a njen rad će biti oročen na pet godina kao I važenje zakona”, naveo je on I dodao da će Uprava biti osnovana kroz četiri mjeseca.

Istakao je da će građani koji imaju nelegalne objekte moći da podnesu zahtjev u periodu od pola godine, od usvajanja zakona. Radunović je dodao da će proces legalizacije donijeti prihode od 300 miliona eura, po osnovu naknada za legalizaciju bespravnih objekata te da će opštine na sjeveru prihodovati cijeli iznos, dok će ostale opštine dobijati 80 odsto od naknade.

Milović je kazao naglasio da će taj poslanički klub podnijeti amandman, koji se tiče starosti objekata kako bi se umanjila naknada za one koji žive u bespravno izgrađenom objektu. On je istakao da se nada nultoj toleranciji za nelegalnu gradnju I da se mora napraviti razlika između onih koji su to radili radi profita I onih koji su gradili iz nužde, prenose Vijesti.

“Treba izaći u susret onima koji su to uradili na svojoj zemlji, a zbog planova nisu mogli to da urade. Nešto što je nelegano stavljamo u legalne tokove I predstavlja amnestivu za bespravnu gradnju… Diskriminacija je ovim Zakonom urađena prema građanima koji su legalno gradili”, kazao je Milović I dodao da su oni sada izjednačeni sa onima koji su kršili Zakon.

Dodao je da se nada kontroli I odgovornosti onih koji će sprovoditi Zakon.

Milović je naveo da je najveći broj bespravnih objekata nastao u posljednjih sedam godina, te da sistem popušta nelegalcima pa apeluje da se ova gradnja ubuduće mora kažnjavati I zaustaviti.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Nađa Laković je istakla da je ovaj sektor jedan od najproblematičnijih u Crnoj Gori, te da je do sada bilo nelegalne gradnje, falsifikata u katastrima, korupcije, krađe materijala…

“Objekti izgrađeni uz pomoć prevare I podmićivanja ne smiju biti legalizovani, objekti koji zatvaraju puteve, oni na obali mora, državnoj zemlji I plažama, ne smiju biti legalizovani. Za nove bespravne gradnje nulta tolerancija I hitno rušenje…”, istakla je ona I pozvala građane da prijave sve nepravilnosti, navode Vijesti.



Radunović je naglasio da su se dugo vremena kroz neleganu gradnju kupovali glasovi i čuvao socijalni mir, da više neće biti gradnje mimi zakona bez obzira ko vodi državu, da će ići u zatvor oni koji objekte nelegalno priključuju na vodu i struju, te da će kroz satelitski snimak moći da provjere izgradnju na cijeloj teritoriji.

Istakao je i da je „Ničija kuća“ u Podgorici legalna, da očekuje jednoglasno usvajanje Zakona i da ga građani poštuju.

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić je kazao da će svi Sekretarijati u opštinama morati da imaju deset puta više zaposlenih, kako bi se postigle mjere planirane ovim Zakonom te da će probleme praviti i činjenica da će sve zavisiti od urbanističkih planova.

Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović je dodao da smatra da je riječ o istorijskom momentu za Crnu Goru, jer će građani dobiti šansu da legalizuju objekte i da je nelegalnih toliko da se ne mogu precizno pobrojati. Istakao je da će problema biti i sa objektima na državnoj zemlji, te da treba biti pažljiv kako ne bi došlo do korupcije.

„Socijalne olakšice su doprinos i iskorak po pitanju nadoknada, jer je veliki broj nelegalnih objekata domaćinstava koja su napravila krov nad glavom i takve objekte treba što prije legalizovati. Očekujem od svih poslaničkih klubova da u ovom trenutku budemo jedinstveni jer je ovo dobitak Crne Gore, i Crna Gora kompletira plansku dokumentaciju...“, kazao je Đurović, pišu Vijesti.

Iz Demokrata su poručili da je Zakon važan I potreban Crnoj Gori, te da vjeruju da će građani biti zadovoljni. Smatraju da su njime prepoznati socijalno ugroženi, penzioneri, hoteli koji su gradili mimo zakona, I da je važno da opštine stečeni novac potroše na urbanističko uređenje naselja.

Iz Bošnjačke stranke su naveli da će podržati izmjene I dopune Zakona o izgradnji objekata, te da se njime usklađuje zakonodavsto Crne Gore sa EU, u priznjanju domaćih kvalifikacija arhitektama.

Poslanik Hrvatske građanske incijative Adrijan Vuksanović je naglasio da se nada da će ovaj Zakon obuzdati ovu gradnju I zaustaviti devastaciju prostora, a posebno Boke Kotorske. Najavili su podršku ovom Zakonu.

Poslanici su završili raspravu o Zakonu o željeznici, a o tom pitanju će se naknadno izjasniti.

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević je naglasila da se Zakonom o željeznici ide ka zatvaranju Poglavlja 14 (saobraćajna politika) I da će kroz njega biti formirana Agencija za željeznice, koja će naslijediti Upravu za željeznice i postati novi regulator željezničkog tržišta i nezavisno tijelo, koje će sektor dodatno usaglasiti sa zakonodavstvom Evropske unije EU.

“Naslijedili smo jedan sistem koji je zastario ali ne želim mnogo da se bavim time što je bilo u prošlosti, treba da se okrenemo budućnosti I da taj sistem učinimo boljim. Potpisano je 80 miliona za unapređenje željezničke infrastrukture, do kraja godine očekujem da ćemo poput ugovora o projektu za auto-put, potpisati ugovor o projektu rekonstrukcije pruge. Malo sporije ide izrada glavnog projekta, nisam ni sama zadovoljna dinamikom ali to je kompanija koja je odabrana prije mog dolaska, činimo sve da to malo ubrzamo…”, istakla je Vukićević I dodala da su uspjeli I da ispune mjerila iz Poglavlja 21, prenose Vijesti.

Upitana o putu Lepenac-Ribarevine I problemima koji pravi onima na sjeveru jer se ne završava, Vukićević je navela da je njeno strpljenje po pitanju tog projekta na izmaku. Ističe da je u projekat u blokadi zbog Opštine Bijelo Polje, koja je morala da uradi projekat trotoara I rasvjete I izmjeste azbestno-cementni vodovod u mjestu Ravna Rijeka.

Dodala je da je jedan od tih projekata negativno revidovan a da vodovod ne mogu da izmjeste, I da ih je Opština obavijestila da treba da nastave radove iako kako tvrdi – da znaju da to ne mogu bez tog dijela projekta.