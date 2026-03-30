Jedna osoba podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći 26. marta u mjestu Barutana, u Podgorici, saopštila je Uprava policije.

Izvor: MONDO/Katarina Lukovac

Tog dana su se kod benzinske stanice u tom mjestu sudarili automobil i teretno vozilo, a povrijeđene su još dvije osobe.

Policija je saopštila da je prethodnog vikenda, od 27. do 29. marta, na evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima su stradala dva vozača, na području Podgorice i Kotora. Jedna osoba je teško povrijeđena, dok su 22 osobe zadobile lakše povrede.

"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podnijeli 270 prekršajnih prijava, izdali 1.852 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 27 pari registarskih oznaka, a isti broj vozila isključili iz saobraćaja", piše u saopštenju.

Uhapšena su 93 vozača - njih 26 zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili odbijanja alkotestiranja; 21 vozač zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja testiranja; kao 46 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika.

Najviše vozača, njih 43, uhapšeno je u Podgorici, po šest u Budvi i od strane službenika Mobilne jedinice saobraćajne policije, po pet u Kotoru i Nikšiću, te po četiri u Bijelom Polju i Baru.