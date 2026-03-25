Stariji bračni par iz Podgorice priveden je juče na kapiji spuškog zatvora, nakon što je u garderobi koju su donijeli sinu, pritvoreniku, pronađena praškasta materija za koju se sumnja da je droga.

To je “Vijestima” saopšteno iz više izvora iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i Uprave policije (UP).

Jedan od sagovornika iz UIKS-a kazao je da su roditelji pritvorenika Ilije Ivezića došli u redovnu posjetu i službenicima zatvorskog obezbjeđenja predali garderobu i hranu koju su donijeli sinu.

“Iz jednog komada garderobe ispala je kesica sa praškastom materijom. Zatvorski policajci su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i zadržali posjetioce do dolaska službenika Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, kojima je događaj prijavljen”, kazao je izvor iz UIKS-a.

Iz Uprave policije nezvanično su kazali da im je iz spuškog zatvora prijavljen pokušaj nedozvoljenog unosa sumnjive materije iza bedema.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad obaviješteni su od strane službenika UIKS-a da je prilikom pregleda posjetilaca, članova porodice pritvorenog lica, u odjevnom predmetu pronađena praškasta materija. Sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Pronađena materija biće upućena u Forenzički centar u Danilovgradu radi vještačenja, kako bi se utvrdilo da li je riječ o drogi”, objasnio je sagovornik iz UP.

Prema saznanjima “Vijesti”, roditelji zatvorenika i zatvorskim i danilovgradskim policajcima tvrdili su da ne znaju šta se nalazi u garderobi, niti kakav je sadržaj pronađene praškaste materije.

Oni nakon saslušanja nijesu zadržani, a odluka o tome da li su izvršili krivično djelo biće donijeta nakon vještačenja materije pronađene u garderobi.